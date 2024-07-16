Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0107 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,01 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,77 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,25 грн, а продать за 40,80 грн в банках. Евро можно купить за 44,95 грн, а продать за 44,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,27-41,45 грн, а евро - по 45,00-45,30 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,14-41,19 грн/долл. для доллара и 44,90-44,95 грн/евро для евро.

Напомним

Минреинтеграции направило более 47 миллионов гривен в областные бюджеты на компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц.