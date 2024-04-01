В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

В последнее время в Украине участились попытки мошеннических действий, замаскированных под предоставление денежной помощи от международных доноров. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минреинтеграции.

Детали

В ведомстве пояснили, что мошенники создают фейковые ссылки на регистрацию на денежную помощь от Международной организации по миграции ООН.

По этому поводу МОМ отмечает, что никогда не использует гугл-формы для сбора каких-либо персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи. Не нужно вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных веб-сайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников - отмечают в Минреинтеграции.

В частности, никогда не предоставляйте такую информацию:

- трехзначный номер на обороте карты (CVV/CVC-код);

- пин-код карты;

- логин и пароль для интернет-банкинга;

- коды (одноразовые пароли) банка и от мобильных операторов.

Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Дополнение

Отмечается, что если у вас есть вопросы или предложения по работе МОМ, можете позвонить на горячую линию (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00) по номерам:

- 0 800 215 510 (бесплатно для всех операторов);

- (095) 106-55-55 (бесплатно для Vodafone);

- (096) 106-55-55 (бесплатно для Kyivstar).

Напомним

В Укрэнерго предупредили, что мошенники создали фейковый телеграм-канал "Укрэнерго" об отключении света в регионах.