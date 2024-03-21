Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Украинцы начали получать сообщения от мошенников, которые выдают себя за службу поддержки monobank. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

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Отмечается, что злоумышленники предупреждают пользователей о якобы установленных ограничениях на "банке накопления". Кроме того, в сообщении отмечается, что для отмены этих ограничений клиенты должны ответить на звонок от сотрудников банка.

Центр призывает ни в коем случае не брать трубку и не передавать свои данные третьим лицам. Маскируясь под официальный чат-бот банка, мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения средствами - отмечают в ГПД.

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В центре подчеркивают ,что официальный чат-бот верифицирован мессенджером Telegram и не использует никаких эмодзи.

Также в Центре противодействия дезинформации добавили, что если вы все же стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.

Напомним

Правоохранители предупредили , что в последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, благодаря которым мошенники получают доступ к банковским счетам граждан