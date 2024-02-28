В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  59215 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  100442 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  106366 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  108939 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  107855 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  143658 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  168454 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156797 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  173133 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185519 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 18:08  •  7651 просмотра

Read in English

Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.

Мошенники звонят пенсионерам ВПО, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и просят указать банковскую информацию якобы для идентификации и продолжения выплат. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел, передает УНН.

Детали

Мошенники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Просят указать банковскую информацию. Это якобы необходимо для идентификации и продолжения выплат

- сообщают в МВД.

В Пенсионном фонде отметили, что не используют таких сведений в процессе подтверждения личности, а также, что это не предусмотрено ни одним нормативным документом.

Также в фонде отметили, что процедура идентификации пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, проходит лично, с помощью Дія. Підпис или в режиме видеоконференцсвязи.

В Министерстве дали советы, как защитить себя от злоумышленников:

  • завершите разговор. При необходимости свяжитесь с Пенсионным фондом и службой поддержки банка для уточнения необходимых деталей;
  • не сообщайте данные банковской карты: номер, срок действия, СѴ-коды, PIN-коды, пароль для входа в онлайн-банкинг, пароли и коды, присланные в СМС;
  • если вы имели неосторожность передать данные мошенникам, срочно заблокируйте карту;
  • сообщите о мошенничестве в полицию.

Напомним

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы предлагать семьям военнопленных "включить" их родных в списки на обмен за деньги.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
У МВС розповіли про шахраїв, які телефонують пенсіонерам, представляючись співробітниками Пенсійного фонду
The Ministry of Internal Affairs told about fraudsters who call pensioners posing as employees of the Pension Fund
Новости по теме

В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.

Общество •   •  7651 просмотра
В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.

Война •   •  12591 просмотра
Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.

Война •   •  14265 просмотра
Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.

Война •   •  14066 просмотра
Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.

Война •   •  12332 просмотра
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.

Криминал и ЧП •   •  11213 просмотра
Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.

Война •   •  14912 просмотра
В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск

Напряженность в пророссийском сепаратистском регионе Приднестровья в Молдове создает риски дальнейших российских провокаций, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

Война •   •  13972 просмотра
"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Государственная Дума россии рассмотрит обращение Приднестровья к россии с просьбой о помощи из-за экономической блокады сепаратистского региона со стороны Молдовы.

Война •   •  16350 просмотра
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составит около 3 миллиардов гривен.

Война •   •  16831 просмотра
В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко