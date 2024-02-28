В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники звонят пенсионерам ВПО, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и просят указать банковскую информацию якобы для идентификации и продолжения выплат. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел, передает УНН.

Детали

Мошенники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Просят указать банковскую информацию. Это якобы необходимо для идентификации и продолжения выплат - сообщают в МВД.

В Пенсионном фонде отметили, что не используют таких сведений в процессе подтверждения личности, а также, что это не предусмотрено ни одним нормативным документом.

Также в фонде отметили, что процедура идентификации пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, проходит лично, с помощью Дія. Підпис или в режиме видеоконференцсвязи.

В Министерстве дали советы, как защитить себя от злоумышленников:

завершите разговор. При необходимости свяжитесь с Пенсионным фондом и службой поддержки банка для уточнения необходимых деталей;

не сообщайте данные банковской карты: номер, срок действия, СѴ-коды, PIN-коды, пароль для входа в онлайн-банкинг, пароли и коды, присланные в СМС;



если вы имели неосторожность передать данные мошенникам, срочно заблокируйте карту;



сообщите о мошенничестве в полицию.



Напомним

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы предлагать семьям военнопленных "включить" их родных в списки на обмен за деньги.