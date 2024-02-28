В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда
Киев • УНН
Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.
Мошенники звонят пенсионерам ВПО, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и просят указать банковскую информацию якобы для идентификации и продолжения выплат. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел, передает УНН.
Детали
Мошенники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Просят указать банковскую информацию. Это якобы необходимо для идентификации и продолжения выплат
В Пенсионном фонде отметили, что не используют таких сведений в процессе подтверждения личности, а также, что это не предусмотрено ни одним нормативным документом.
Также в фонде отметили, что процедура идентификации пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами, проходит лично, с помощью Дія. Підпис или в режиме видеоконференцсвязи.
В Министерстве дали советы, как защитить себя от злоумышленников:
- завершите разговор. При необходимости свяжитесь с Пенсионным фондом и службой поддержки банка для уточнения необходимых деталей;
- не сообщайте данные банковской карты: номер, срок действия, СѴ-коды, PIN-коды, пароль для входа в онлайн-банкинг, пароли и коды, присланные в СМС;
- если вы имели неосторожность передать данные мошенникам, срочно заблокируйте карту;
- сообщите о мошенничестве в полицию.
Напомним
Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы предлагать семьям военнопленных "включить" их родных в списки на обмен за деньги.
В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда
Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.
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