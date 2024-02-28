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У МВС розповіли про шахраїв, які телефонують пенсіонерам, представляючись співробітниками Пенсійного фонду

Київ • УНН

 • 29896 перегляди

Шахраї телефонують пенсіонерам-переселенцям, представляючись представниками Пенсійного фонду, і просять надати банківські реквізити нібито для підтвердження особи та продовження виплат, але Пенсійний фонд попереджає, що це шахрайство і вони не запитують таку інформацію.

У МВС розповіли про шахраїв, які телефонують пенсіонерам, представляючись співробітниками Пенсійного фонду

Шахраї телефонують пенсіонерам ВПО, представляючись співробітниками Пенсійного фонду та просять вказати банківську інформацію нібито для ідентифікації та продовження виплат. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

Деталі

Шахраї телефонують пенсіонерам та представляються співробітниками Пенсійного фонду. Просять вказати банківську інформацію. Це нібито необхідно для ідентифікації та продовження виплат

- повідомляють в МВС.

У Пенсійному фонді зазначили, що не використовують таких відомостей у процесі підтвердження особи, а також, що це не передбачено жодним нормативним документом.

Також у фонді наголосили, що процедура ідентифікації пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами, проходить особисто, за допомогою Дія. Підпис або у режимі відеоконференцзв'язку.

У Міністерстві дали поради, як захистити себе від зловмисників:

  • завершіть розмову. За необхідності зв'яжіться з Пенсійним фондом та службою підтримки банку для уточнення необхідних деталей;
  • не повідомляйте дані банківської картки: номер, термін дії, СV-коди, PIN-коди, пароль для входу в онлайн-банкінг, паролі та коди, надіслані в СМС;
  • якщо ви мали необережність передати дані шахраям, терміново заблокуйте картку;
  • повідомте про шахрайство у поліцію.

Нагадаємо

Шахраї зламали акаунти Офісу Омбудсмана, аби пропонувати сім’ям військовополонених "включити" їх рідних у списки на обмін за гроші.

Павло Башинський

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