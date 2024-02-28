У МВС розповіли про шахраїв, які телефонують пенсіонерам, представляючись співробітниками Пенсійного фонду
Київ • УНН
Шахраї телефонують пенсіонерам-переселенцям, представляючись представниками Пенсійного фонду, і просять надати банківські реквізити нібито для підтвердження особи та продовження виплат, але Пенсійний фонд попереджає, що це шахрайство і вони не запитують таку інформацію.
Шахраї телефонують пенсіонерам ВПО, представляючись співробітниками Пенсійного фонду та просять вказати банківську інформацію нібито для ідентифікації та продовження виплат. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.
Деталі
Шахраї телефонують пенсіонерам та представляються співробітниками Пенсійного фонду. Просять вказати банківську інформацію. Це нібито необхідно для ідентифікації та продовження виплат
У Пенсійному фонді зазначили, що не використовують таких відомостей у процесі підтвердження особи, а також, що це не передбачено жодним нормативним документом.
Також у фонді наголосили, що процедура ідентифікації пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами, проходить особисто, за допомогою Дія. Підпис або у режимі відеоконференцзв'язку.
У Міністерстві дали поради, як захистити себе від зловмисників:
- завершіть розмову. За необхідності зв'яжіться з Пенсійним фондом та службою підтримки банку для уточнення необхідних деталей;
- не повідомляйте дані банківської картки: номер, термін дії, СV-коди, PIN-коди, пароль для входу в онлайн-банкінг, паролі та коди, надіслані в СМС;
- якщо ви мали необережність передати дані шахраям, терміново заблокуйте картку;
- повідомте про шахрайство у поліцію.
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