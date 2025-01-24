Правительство утвердило положение о Министерстве единства: что это значит для украинцев
Киев • УНН
Кабмин утвердил положение о Министерстве национального единства Украины, которое заменило Минреинтеграции. Новое ведомство будет заниматься объединением украинцев по всему миру и сохранением их национальной идентичности.
Главная цель Министерства национального единства Украины - объединить украинцев по всему миру, способствовать их интеграции и сохранению национальной идентичности. Об этом сообщает Министерство национального единства, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины утвердил положение о деятельности нового ведомства, определив его полномочия и ключевые направления работы. Министерство, которое ранее функционировало как Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, теперь получило новую миссию, призванную поддерживать украинцев, где бы они ни находились.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов отметил, что новая структура позволит эффективнее решать вопросы интеграции граждан, которые из-за войны оставили свои дома.
Это позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, которые были вынуждены временно покинуть дома
Министерство будет работать в нескольких направлениях.
Среди них:
- формирование политики национального единства, которая будет способствовать укреплению украинского самосознания и взаимодействия граждан,
- создание условий для возвращения украинцев домой или их интеграции по новому месту жительства,
- помощь в удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей украинцев за рубежом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.
Одним из нововведений стало создание Агентства национального единства, которое будет заниматься поддержкой украинских сообществ за рубежом и воплощением инициатив для укрепления связей с диаспорой.
Постановлением также утверждено сокращенное название Министерства национального единства Украины - Миннацъединения
Напомним
3 декабря 2024 года правительство переименовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, таким образом определив новый вектор его работы.
Впоследствии Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.