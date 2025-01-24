Уряд затвердив положення про Міністерство єдності: що це означає для українців
Київ • УНН
Кабмін затвердив положення про Міністерство національної єдності України, яке замінило Мінреінтеграції. Нове відомство займатиметься об'єднанням українців по всьому світу та збереженням їхньої національної ідентичності.
Головна мета Міністерства національної єдності України - об’єднати українців по всьому світу, сприяти їхній інтеграції та збереженню національної ідентичності. Про це повідомляє Міністерство національної єдності, передає УНН.
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Кабінет Міністрів України затвердив положення про діяльність нового відомства, визначивши його повноваження та ключові напрями роботи. Міністерство, яке раніше функціонувало як Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, тепер отримало нову місію, покликану підтримувати українців, де б вони не перебували.
Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов зазначив, що нова структура дозволить ефективніше вирішувати питання інтеграції громадян, які через війну залишили свої домівки.
Це дасть змогу більш системно опікуватися питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які були змушені тимчасово залишити домівки
Міністерство працюватиме в кількох напрямах.
Серед них:
- формування політики національної єдності, яка сприятиме зміцненню української самосвідомості та взаємодії громадян,
- створення умов для повернення українців додому або їх інтеграції за новим місцем проживання,
- допомога у задоволенні національно-культурних і мовних потреб українців за кордоном у співпраці з Міністерством закордонних справ.
Одним із нововведень стало створення Агенції національної єдності, яка займатиметься підтримкою українських спільнот за кордоном та втіленням ініціатив для зміцнення зв’язків із діаспорою.
Постановою також затверджено скорочену назву Міністерства національної єдності України - Міннац’єдності
Нагадаємо
3 грудня 2024 року уряд перейменував Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України, таким чином визначивши новий вектор його роботи.
Згодом Верховна Рада призначила очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра національної єдності.