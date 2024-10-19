Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия
Киев • УНН
В Украине действует программа ипотечного кредитования для ВПЛ со ставкой 3% годовых. Первоначальный взнос от 6%, срок до 30 лет, объект - жилье не старше 50 лет или реконструированное не более 35 лет назад.
В Украине работает программа доступного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц. Первоначальный взнос от 6% стоимости жилья, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Основные условия ипотеки в рамках этой программы:
- самая низкая в Украине ставка - всего 3% годовых;
- кредит выдается на срок до 30 лет, при этом заем должен быть оплачен до 65-летия заемщика;
- первоначальный взнос от 6% стоимости жилья.
Среди других важных условий - объектом кредитования может быть квартира или дом, которые введены в эксплуатацию не более чем 50 лет назад или же реконструированы не более чем 35 лет назад.
Подробнее об основных условиях участия в программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" можно узнать в этом видеоролике.