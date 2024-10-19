Доступна іпотека для переселенців: названо основні умови
Київ • УНН
В Україні діє програма іпотечного кредитування для ВПО зі ставкою 3% річних. Початковий внесок від 6%, термін до 30 років, об'єкт - житло не старше 50 років або реконструйоване не більше 35 років тому.
В Україні працює програма доступного іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб. Початковий внесок від 6% вартості житла, передає УНН із посиланням на Мінреінтеграції.
Основні умови іпотеки у межах цієї програми:
– найнижча в Україні ставка — лише 3% річних;
– кредит видається на строк до 30 років, при цьому позика має бути сплачена до 65-річчя позичальника;
– початковий внесок від 6% вартості житла.
Серед інших важливих умов — об’єктом кредитування може бути квартира або будинок, які введені в експлуатацію не більш ніж 50 років тому або ж реконструйовані не більш ніж 35 років тому.
Докладніше про основні умови участі у програмі "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" можна дізнатися у цьому відеоролику.