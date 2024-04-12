Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

После принятого решения о принудительной эвакуации, жители близких к границе с РФ населенных пунктов Харьковской области начали коммуницировать с представителями администрации. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона, необходимые документы в Министерство реинтеграции уже поданы, - эвакуация началась, передает УНН.

Сейчас идет речь об обязательной эвакуации принудительным способом. Мы подали документы в Министерство реинтеграции для согласования нашего решения. Находимся в полной коммуникации. Начинаем эвакуацию уже сейчас. - сообщил Олег Синегубов.

Детали

По словам Синегубова, после принятия решения о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, люди начали коммуницировать с местными властями, - люди высказывают свои пожелания относительно мест временного проживания. Речь идет о размещении людей в городе Харькове и других населенных пунктах, также обсуждается возможность проживания за пределами области.

Напомним,

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, что коснется 182 детей, Харькова решение не касается.