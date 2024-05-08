В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

В Украине рассматривают возможность введения обязательных образовательных курсов по международному гуманитарному праву в общеобразовательных школах и для госслужащих. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Детали

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В частности, планируется включить в учебную программу курсы, которые будут охватывать понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история - объяснили в ведомстве.

Кроме того, образовательный материал планируют распространять в виде пособий, онлайн-курсов и посредством проведения специализированных тренингов.

В Минреинтеграции подчеркивают, что важным также является использование системы мотивации для изучения этой темы. Сейчас уже проводятся конкурсы с поощрительными призами для учеников.

Мониторинговое исследование выявило рост использования украинского языка в школах

Дополнение

Отдельной темой для разговора стало внедрение курсов по изучению МГП для государственных служащих. Верещук предлагает сделать профильное обучение по МГП обязательным для госслужащих и обсудила с членами Комиссии средства для дальнейшего запуска соответствующей учебной программы.

Мы, как правительство, должны сделать все, чтобы распространить эту программу - отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Отмечается, что Комиссия планирует продолжить внедрение МГП в систему образования и привлечь для этого Национальное агентство государственной службы, Красный Крест, другие гуманитарные и правозащитные организации, а также экспертов по международному гуманитарному праву.

Напомним,

В Минобразования заявили, что в 2025 году часть школ в селах Украины могут закрыть, чтобы улучшить качество обучения и оптимизировать количество образовательных учреждений.