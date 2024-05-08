В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  97813 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  99439 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  162385 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149097 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148896 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  238448 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109844 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120654 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120726 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120946 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  197473 просмотра
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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6 мая 2024, 10:55  •  238265 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  347801 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  503592 просмотра

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.

Общество •   •  2525 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксеном российский воздушный террор, усиление противовоздушной обороны Украины, поставки боеприпасов, поддержку энергетического сектора, ускорение доставки пакетов помощи и ускорение передачи Украине самолетов F-16.

политика •   •  3906 просмотра
Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Футболиста Николая Сираша из закарпатского ФК "Хуст" сотрудники ТЦК задержали на городском вокзале, поскольку он не имел законных оснований или должным образом оформленной брони для освобождения от мобилизации.

Война •   •  5580 просмотра
Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

Московский городской суд оставил заместителя министра обороны тимура иванова под стражей после рассмотрения апелляционной жалобы защиты, причем слушание проходило в закрытом режиме без допуска журналистов.

Новости Мира •   •  4611 просмотра
Суд в рф отказался выпустить из СИЗО заместителя министра обороны тимура иванова

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

россияне безуспешно пытались штурмовать район Крынки с воды на водных мотоциклах, но их попытки провести штурмовую операцию с открытой поверхности были сорваны.

Война •   •  10335 просмотра
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

На Киевщине задержали предательницу, которая работала на спецслужбы рф и пыталась помочь россии захватить Киев во время вторжения, фиксируя места дислокации украинских защитников.

Криминал и ЧП •   •  10214 просмотра
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, что заставило ЕС срочно призвать к усилению систем противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  10398 просмотра
Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

Железнодорожники завершили ремонт поврежденного обстрелами пути на станции Херсон, и теперь поезда в Херсон и из Херсона курсируют по расписанию.

Общество •   •  10060 просмотра
Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено

Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

Поэтессе Лине Костенко и бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному Киевсовет присвоил звание Почетного гражданина Киева.

Общество •   •  10099 просмотра
Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко

российские оккупационные войска строят и расширяют военную базу с новыми оборонительными сооружениями вблизи захваченного города Бердянск Донецкой области, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии и сообщения советника мэра Мариуполя.

Война •   •  9975 просмотра
Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко