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В школах України можуть запровадити новий предмет - міжнародне гуманітарне право

В школах України можуть запровадити новий предмет - міжнародне гуманітарне право

Київ • УНН

 • 11566 перегляди

Україна розглядає можливість запровадження обов'язкових навчальних курсів з міжнародного гуманітарного права в середніх школах та для державних службовців з метою підвищення обізнаності щодо захисту прав людини під час збройних конфліктів.

В Україні розглядають можливість введення обовʼязкових освітніх курсів із міжнародного гуманітарного права у загальноосвітніх школах і для держслужбовців. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Деталі 

Це питання обговорювалося на черговому засіданні Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія

- пояснили у відомстві. 

Окрім того, освітній матеріал планують поширювати у вигляді  посібників, онлайн-курсів і за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів.

В Мінреінтеграції підкреслюють, що важливим також є використання системи мотивації для вивчення цієї теми. Зараз вже проводяться конкурси із заохочувальними призами для учнів.

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Доповнення

Окремою темою для розмови стало впровадження курсів із вивчення МГП для державних службовців. Верещук пропонує зробити профільне навчання з МГП обов’язковим для держслужбовців та обговорила з членами Комісії засоби для подальшого запуску відповідної навчальної програми.

Ми, як уряд, маємо зробити все, щоб поширити цю програму

– зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук. 

Зазначається, що Комісія планує продовжити впровадження МГП у систему освіти та залучити для цього Національне агентство державної служби, Червоний Хрест, інші гуманітарні та правозахисні організації, а також експертів із міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо

У Міносвіти заявили, що у 2025 році частину шкіл в селах України можуть закрити, аби покращити якість навчання і оптимізувати кількість освітніх закладів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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