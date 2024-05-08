В школах України можуть запровадити новий предмет - міжнародне гуманітарне право
Київ • УНН
Україна розглядає можливість запровадження обов'язкових навчальних курсів з міжнародного гуманітарного права в середніх школах та для державних службовців з метою підвищення обізнаності щодо захисту прав людини під час збройних конфліктів.
В Україні розглядають можливість введення обовʼязкових освітніх курсів із міжнародного гуманітарного права у загальноосвітніх школах і для держслужбовців. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Деталі
Це питання обговорювалося на черговому засіданні Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія
Окрім того, освітній матеріал планують поширювати у вигляді посібників, онлайн-курсів і за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів.
В Мінреінтеграції підкреслюють, що важливим також є використання системи мотивації для вивчення цієї теми. Зараз вже проводяться конкурси із заохочувальними призами для учнів.
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Доповнення
Окремою темою для розмови стало впровадження курсів із вивчення МГП для державних службовців. Верещук пропонує зробити профільне навчання з МГП обов’язковим для держслужбовців та обговорила з членами Комісії засоби для подальшого запуску відповідної навчальної програми.
Ми, як уряд, маємо зробити все, щоб поширити цю програму
Зазначається, що Комісія планує продовжити впровадження МГП у систему освіти та залучити для цього Національне агентство державної служби, Червоний Хрест, інші гуманітарні та правозахисні організації, а також експертів із міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо
У Міносвіти заявили, що у 2025 році частину шкіл в селах України можуть закрити, аби покращити якість навчання і оптимізувати кількість освітніх закладів.