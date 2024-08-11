На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

Для выезда с временно оккупированных территорий (ВОТ) на подконтрольную правительству Украины территорию украинцы могут воспользоваться гуманитарным коридором на Волыни. Об этом сообщает Минреинтеграции, пишет УНН.

До недавнего времени украинцы с ВОТ возвращались на подконтрольную Правительству Украины территорию через гуманитарный коридор "Колотиловка - Покровка", что на Сумщине. Сейчас работа этого гумкоридора приостановлена из-за вражеских обстрелов, - говорится в сообщении.

Детали

Возможным вариантом выезда остается пункт пропуска на белорусско-украинской границе "Мокраны - Доманово". Им могут воспользоваться все граждане Украины при наличии любых украинских документов.

После пересечения границы граждане Украины встречают представители местной власти, социальных и экстренных служб и волонтеры. Последние оказывают помощь с передвижением пожилым и маломобильным людям. Кроме того, волонтеры бесплатно отвозят людей в Ковель и, при необходимости, помогают приобрести железнодорожные билеты в другие регионы Украины.

Замечается, что всем обеспечивается возможность остаться на бесплатную ночевку с питанием. Также проводится регистрация на получение денежной помощи в размере 10 800 гривен от международной организации и оказывается помощь по поиску бесплатного временного жилья, трудоустройства и тому подобное.

Справочно

Одной из организаций, помогающих украинцам, выезжающим из ВОТ, является Helping to Leave. Связаться с представителями ОО можно позвонив в колл-центр +380 (93) 177 6458 или написав в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.

В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Также можно обратиться к профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Напомним

Из-за российских обстрелов временно закрыт гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка на Сумщине. Украинцам советовали пользоваться коридором через белорусско-украинскую границу для выезда с оккупированных территорий.