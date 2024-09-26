Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55684 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107280 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145866 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120018 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111989 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115154 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141934 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75393 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83812 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178766 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
92 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29920 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39875 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22278 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 18701 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 16839 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145864 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141934 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178766 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517283 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6445 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33723 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35537 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59354 перегляди
Актуальне
Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів

Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів

Київ • УНН

 • 12403 перегляди

Київська область придбала 42 шкільні автобуси для перевезення дітей до навчальних закладів. Автобуси закуплені за державною програмою "Зроблено в Україні" та розподілені між 11 громадами області.

Київська ОВА придбала 42 шкільні автобуси для перевезення дітей. Сьогодні передали останню партію 11 громадам області. Автобуси були закуплені за державною програмою "Зроблено в Україні", розповів голвоа КОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Київщина цьогоріч придбала 42 шкільні автобуси, які відзвозитимуть дітей до їхніх навчальних закладів. Сьогодні передали четверту останню партію громадам – 11 автобусів

- розповів Кравченко.

За словами начальника КОВА, автобуси були придбані за рахунок субвенції з державного бюджету у співфінансуванні з громадами не менше 35%. Зокрема, понад 91 млн грн – субвенція, 53 млн грн – кошти громад.

Новий шкільний автобус, швидка допомога, вуличне освітлення – староста села на Київщині про переваги адмінреформи18.09.24, 13:58 • 122502 перегляди

Автобуси закупили в рамках державної програми "Зроблено в Україні" з використанням електронного каталогу в Прозорро Маркет. Виробник шкільних автобусів – Чернігівський автозавод.

Нові автобуси поїхали до таких громад:

  • Ставищенська;
  • Тетіївська;
  • Узинська;
  • Гірська;
  • Пристолична;
  • Згурівська;
  • Борщагівська;
  • Бучанська;
  • Миронівська;
  • Обухівська;
  • Ржищівська.

Загалом цьогоріч автопарк поповнився 55 автобусами, із них 13 – подарували Київщині міжнародні партнери.

"В області триває оптимізація мережі навчальних закладів, тому ще є потреба у придбанні 68 шкільних автобусів. Будемо використовувати всі можливості, щоб наші діти без проблем діставалися до своїх шкіл", - вказав Кравченко.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївщина
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,063.10