Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів
Київ • УНН
Київська область придбала 42 шкільні автобуси для перевезення дітей до навчальних закладів. Автобуси закуплені за державною програмою "Зроблено в Україні" та розподілені між 11 громадами області.
Київська ОВА придбала 42 шкільні автобуси для перевезення дітей. Сьогодні передали останню партію 11 громадам області. Автобуси були закуплені за державною програмою "Зроблено в Україні", розповів голвоа КОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Київщина цьогоріч придбала 42 шкільні автобуси, які відзвозитимуть дітей до їхніх навчальних закладів. Сьогодні передали четверту останню партію громадам – 11 автобусів
За словами начальника КОВА, автобуси були придбані за рахунок субвенції з державного бюджету у співфінансуванні з громадами не менше 35%. Зокрема, понад 91 млн грн – субвенція, 53 млн грн – кошти громад.
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Автобуси закупили в рамках державної програми "Зроблено в Україні" з використанням електронного каталогу в Прозорро Маркет. Виробник шкільних автобусів – Чернігівський автозавод.
Нові автобуси поїхали до таких громад:
- Ставищенська;
- Тетіївська;
- Узинська;
- Гірська;
- Пристолична;
- Згурівська;
- Борщагівська;
- Бучанська;
- Миронівська;
- Обухівська;
- Ржищівська.
Загалом цьогоріч автопарк поповнився 55 автобусами, із них 13 – подарували Київщині міжнародні партнери.
"В області триває оптимізація мережі навчальних закладів, тому ще є потреба у придбанні 68 шкільних автобусів. Будемо використовувати всі можливості, щоб наші діти без проблем діставалися до своїх шкіл", - вказав Кравченко.