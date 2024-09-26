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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина получила 42 новых школьных автобуса для перевозки учеников

Киевщина получила 42 новых школьных автобуса для перевозки учеников

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 13:04  •  295 просмотра

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Киевская область приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей в учебные заведения. Автобусы закуплены по государственной программе «Сделано в Украине» и распределены между 11 громадами области.

Киевская ОВА приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей. Сегодня передали последнюю партию 11 громадам области. Автобусы были закуплены по государственной программе «Сделано в Украине», рассказал глава КОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Киевщина в этом году приобрела 42 школьных автобуса, которые будут отвозить детей в их учебные заведения. Сегодня передали четвертую последнюю партию громадам - 11 автобусов

- рассказал Кравченко.

По словам начальника КОВА, автобусы были приобретены за счет субвенции из государственного бюджета в софинансировании с общинами не менее 35%. В частности, более 91 млн грн - субвенция, 53 млн грн - средства громад.

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы18 сентября 2024, 10:58 • 122282 просмотра

Автобусы закупили в рамках государственной программы «Сделано в Украине» с использованием электронного каталога в Прозорро Маркет. Производитель школьных автобусов - Черниговский автозавод.

Новые автобусы поехали в такие общины:

  • Ставищенская;
  • Тетиевская;
  • Узинская;
  • Горная;
  • Пристолична;
  • Згуровская;
  • Борщаговская;
  • Бучанская;
  • Мироновская;
  • Обуховская;
  • Ржищевская.

Всего в этом году автопарк пополнился 55 автобусами, из них 13 - подарили Киевщине международные партнеры.

«В области продолжается оптимизация сети учебных заведений, поэтому еще есть потребность в приобретении 68 школьных автобусов. Будем использовать все возможности, чтобы наши дети без проблем добирались до своих школ», - указал Кравченко.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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