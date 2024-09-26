Киевщина получила 42 новых школьных автобуса для перевозки учеников
Киев • УНН
Киевская область приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей в учебные заведения. Автобусы закуплены по государственной программе «Сделано в Украине» и распределены между 11 громадами области.
Киевская ОВА приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей. Сегодня передали последнюю партию 11 громадам области. Автобусы были закуплены по государственной программе «Сделано в Украине», рассказал глава КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Киевщина в этом году приобрела 42 школьных автобуса, которые будут отвозить детей в их учебные заведения. Сегодня передали четвертую последнюю партию громадам - 11 автобусов
По словам начальника КОВА, автобусы были приобретены за счет субвенции из государственного бюджета в софинансировании с общинами не менее 35%. В частности, более 91 млн грн - субвенция, 53 млн грн - средства громад.
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Автобусы закупили в рамках государственной программы «Сделано в Украине» с использованием электронного каталога в Прозорро Маркет. Производитель школьных автобусов - Черниговский автозавод.
Новые автобусы поехали в такие общины:
- Ставищенская;
- Тетиевская;
- Узинская;
- Горная;
- Пристолична;
- Згуровская;
- Борщаговская;
- Бучанская;
- Мироновская;
- Обуховская;
- Ржищевская.
Всего в этом году автопарк пополнился 55 автобусами, из них 13 - подарили Киевщине международные партнеры.
«В области продолжается оптимизация сети учебных заведений, поэтому еще есть потребность в приобретении 68 школьных автобусов. Будем использовать все возможности, чтобы наши дети без проблем добирались до своих школ», - указал Кравченко.