Киевщина получила 42 новых школьных автобуса для перевозки учеников

Киевская ОВА приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей. Сегодня передали последнюю партию 11 громадам области. Автобусы были закуплены по государственной программе «Сделано в Украине», рассказал глава КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Киевщина в этом году приобрела 42 школьных автобуса, которые будут отвозить детей в их учебные заведения. Сегодня передали четвертую последнюю партию громадам - 11 автобусов - рассказал Кравченко.

По словам начальника КОВА, автобусы были приобретены за счет субвенции из государственного бюджета в софинансировании с общинами не менее 35%. В частности, более 91 млн грн - субвенция, 53 млн грн - средства громад.

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Автобусы закупили в рамках государственной программы «Сделано в Украине» с использованием электронного каталога в Прозорро Маркет. Производитель школьных автобусов - Черниговский автозавод.

Новые автобусы поехали в такие общины:

Ставищенская;

Тетиевская;

Узинская;

Горная;

Пристолична;

Згуровская;

Борщаговская;

Бучанская;

Мироновская;

Обуховская;

Ржищевская.

Всего в этом году автопарк пополнился 55 автобусами, из них 13 - подарили Киевщине международные партнеры.

«В области продолжается оптимизация сети учебных заведений, поэтому еще есть потребность в приобретении 68 школьных автобусов. Будем использовать все возможности, чтобы наши дети без проблем добирались до своих школ», - указал Кравченко.