Раде рекомендуют законопроект об обязательной эвакуации: что изменится
Киев • УНН
Комитет ВР рекомендовал принять законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Документ предусматривает уточнение полномочий органов власти и принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий.
Комитет по вопросам экологии и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект, который касается организации обязательной эвакуации. Законопроект имеет целью улучшить порядок эвакуации населения во время военного положения.
Об этом сообщил в среду представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса проведения обязательной эвакуации» (рег. №12353 от 23.12.2024).
Проект Закона совершенствует законодательство в сфере проведения мероприятий по эвакуации населения в условиях правового режима военного положения, а именно положений Кодекса гражданской защиты Украины и других законодательных актов Украины
Законопроектом предлагается, в частности:
1) уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в частности обязательной;
2) устранение пробела относительно запрета или ограничения въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;
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3) урегулирование обязательной эвакуация в принудительный способ детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зон вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;
4) внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране детства» в части: обязанностей родителей (или лиц, их заменяющих) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения.
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