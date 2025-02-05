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Раде рекомендуют законопроект об обязательной эвакуации: что изменится

Раде рекомендуют законопроект об обязательной эвакуации: что изменится

Киев  •  УНН

 • 3933 просмотра

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Комитет ВР рекомендовал принять законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Документ предусматривает уточнение полномочий органов власти и принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий.

Комитет по вопросам экологии и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект, который касается организации обязательной эвакуации. Законопроект имеет целью улучшить порядок эвакуации населения во время военного положения.

Об этом сообщил в среду представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Как сообщил Мельничук, Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса проведения обязательной эвакуации» (рег. №12353 от 23.12.2024).

Проект Закона совершенствует законодательство в сфере проведения мероприятий по эвакуации населения в условиях правового режима военного положения, а именно положений Кодекса гражданской защиты Украины и других законодательных актов Украины

- говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается, в частности: 

1) уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в частности обязательной; 

2) устранение пробела относительно запрета или ограничения въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;

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3) урегулирование обязательной эвакуация в принудительный способ детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зон вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;

4) внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране детства» в части: обязанностей родителей (или лиц, их заменяющих) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

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