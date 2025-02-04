В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей
Киев • УНН
В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей из 12 населенных пунктов Шаховской громады. Эвакуация будет проводиться вместе с родителями или законными представителями в безопасные регионы.
В 12 населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация семей с детьми. Всего там сейчас находится 66 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пукнтов Шаховской громады в безопасные регионы,
Детали
Принудительную эвакуацию ввели в селах Ивановка, Бойковка, Владимировка, Вольное, Дорожное, Заповедное, Уют, Коптевое, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое, Панковка.
По данным главы, в них по состоянию на 4 февраля находится 66 детей.
Напомним
В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из 16 населенных пунктов. Планируется вывезти 267 детей из 164 семей из-за усиленных вражеских обстрелов.