В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей

В 12 населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация семей с детьми. Всего там сейчас находится 66 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пукнтов Шаховской громады в безопасные регионы,