В 12 селах Донеччини ввели примусову евакуацію дітей

У 12 населених пунктах Донецької області введено примусову евакуацію родин з дітьми. Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Прийняли рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пукнтів Шахівської громади до безпечних регіонів, - йдеться у повідомленні.

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Примусову евакуацію ввели в селах Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.

За даними очільника, в них станом на 4 лютого перебуває 66 дітей.

Нагадаємо

У Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми з 16 населених пунктів. Планується вивезти 267 дітей із 164 родин через посилені ворожі обстріли.