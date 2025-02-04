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В 12 селах Донеччини ввели примусову евакуацію дітей

В 12 селах Донеччини ввели примусову евакуацію дітей

Київ • УНН

 • 48483 перегляди

У Донецькій області оголошено примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів Шахівської громади. Евакуація проводитиметься разом з батьками або законними представниками до безпечних регіонів.

У 12 населених пунктах Донецької області введено примусову евакуацію родин з дітьми. Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Прийняли рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пукнтів Шахівської громади до безпечних регіонів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Примусову евакуацію ввели в селах Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка. 

За даними очільника, в них станом на 4 лютого перебуває 66 дітей.

Нагадаємо

У Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми з 16 населених пунктів. Планується вивезти 267 дітей із 164 родин через посилені ворожі обстріли.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
donetskДонецьк

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