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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Люди массово эвакуируются с греческого острова Санторини из-за серии землетрясений

Люди массово эвакуируются с греческого острова Санторини из-за серии землетрясений

Киев  •  УНН

 • 8402 просмотра

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За последние два дня вблизи греческого острова Санторини зафиксировано более 300 землетрясений. Около 9000 местных жителей эвакуировались на материк, власти принимают чрезвычайные меры безопасности.

Тысячи жителей бегут с греческого острова Санторини после того, как за последние дни вблизи него были зафиксированы сотни землетрясений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

"За последние два дня вблизи острова было зафиксировано более 300 землетрясений, и некоторые эксперты говорят, что толчки могут продолжаться в течение нескольких недель. Власти закрыли школы и предупредили о недопустимости больших собраний в закрытых помещениях, но премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию", - говориться в сообщении.

Пока на острове не зафиксировано серьезных разрушений, но в качестве меры предосторожности принимаются чрезвычайные меры.

Сотни людей выстроились в очередь в порту рано утром во вторник, 4 февраля, чтобы сесть на паром, отправляющийся на материк.

По данным Aegean Airlines, с воскресенья остров покинули около 6000 человек на пароме, а еще 2500-2700 пассажиров вылетят из Санторини в Афины на самолете в понедельник и вторник.

Перевозчик сообщил, что добавил девять экстренных рейсов в свое расписание по просьбе Министерства по климатическому кризису и гражданской обороне.

За последние дни, по оценкам, Санторини - небольшой остров с населением всего 15 500 человек - покинули в общей сложности 9000 человек.

Ежегодно остров принимает миллионы туристов, но бронирование в это время года минимально, поэтому большинство эвакуированных составляют местные жители и рабочие.

Напомним

2 февраля сообщалось, что на греческом острове Санторини была зафиксирована серия землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов.

Справочно

Вокруг Санторини, кроме впечатляющего кратера вулкана острова, есть и другие вулканы под поверхностью моря, а также несколько тектонических плит, которые могут вызывать сильные землетрясения из-за своих движений.

В 1956 году землетрясения магнитудой 7,7 и 7,2 баллов и последующие цунами вызвали многочисленные жертвы и серьезные разрушения в регионе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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