Серия землетрясений на Санторини: власти закрывают школы и предупреждают об опасности
Киев • УНН
На греческом острове Санторини зафиксирована серия землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов. Большинство толчков происходит под морским дном, власти закрывают школы и просят жителей держаться подальше от побережья.
По данным сейсмологического института северного греческого портового города Салоники, сила землетрясений колебалась от 3 до 4,5 баллов. Большинство - происходит под морским дном между островами Санторини и Аморгос.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Греческий курортный остров Санторини всколыхнула серия землетрясений. Власти решили закрыть школы в начале следующей недели. Жителей острова попросили держаться подальше от прибрежных районов, где существует риск оползней.
Пока не сообщается о серьезных повреждениях.
По данным сейсмологического института северного греческого портового города Салоники, большинство землетрясений происходит под морским дном между островами Санторини и Аморгос.
Сила землетрясений колебалась от 3 до 4,5 баллов и имела тенденцию к росту.
С ростом магнитуды растет и риск землетрясений
Справка
Вокруг Санторини, кроме впечатляющего кратера вулкана острова, есть и другие вулканы под поверхностью моря, а также несколько тектонических плит, которые могут вызывать сильные землетрясения из-за своих движений.
В 1956 году землетрясения магнитудой 7, 7 и 7,2 баллов и последующие цунами вызвали многочисленные жертвы и серьезные разрушения в регионе.
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