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Серия землетрясений на Санторини: власти закрывают школы и предупреждают об опасности

Серия землетрясений на Санторини: власти закрывают школы и предупреждают об опасности

Киев  •  УНН

 • 10983 просмотра

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На греческом острове Санторини зафиксирована серия землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов. Большинство толчков происходит под морским дном, власти закрывают школы и просят жителей держаться подальше от побережья.

По данным сейсмологического института северного греческого портового города Салоники, сила землетрясений колебалась от 3 до 4,5 баллов. Большинство - происходит под морским дном между островами Санторини и Аморгос.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Греческий курортный остров Санторини всколыхнула серия землетрясений. Власти решили закрыть школы в начале следующей недели. Жителей острова попросили держаться подальше от прибрежных районов, где существует риск оползней.

Пока не сообщается о серьезных повреждениях.

По данным сейсмологического института северного греческого портового города Салоники, большинство землетрясений происходит под морским дном между островами Санторини и Аморгос.

Сила землетрясений колебалась от 3 до 4,5 баллов и имела тенденцию к росту. 

С ростом магнитуды растет и риск землетрясений

- заявил сейсмолог Герасимос Пападопулос.

Справка

Вокруг Санторини, кроме впечатляющего кратера вулкана острова, есть и другие вулканы под поверхностью моря, а также несколько тектонических плит, которые могут вызывать сильные землетрясения из-за своих движений.

В 1956 году землетрясения магнитудой 7, 7 и 7,2 баллов и последующие цунами вызвали многочисленные жертвы и серьезные разрушения в регионе.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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