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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Киев  •  УНН

 • 2968 просмотра

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Кристофер Нолан выбрал остров Фавиньяна для съемок новой экранизации «Одиссеи». По предположениям ученых, именно здесь высаживался легендарный Одиссей во время своего путешествия.

Экранизация "Одиссеи" Кристофера Нолана будет частично снята на месте, где, по предположениям экспертов, Одиссей начал свои приключения.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" продолжает обретать очертания.

Экранизация  одноименной древнегреческой эпической поэмы Гомера о приключениях Одиссея, царя Итаки, частично будет сниматься на Сицилии, которая, по мнению ученых, была местом странствий Одиссея в эпопее, написанной в 8 веке до нашей эры.

В частности, Кристофер Нолан отправится на остров Фавиньяна, известный как "козий остров".

Это место, где Гомер якобы представил Улисса, который высаживается со своей командой, чтобы зажарить коз и запастись едой. Королевский остров является частью архипелага Эгади, у северо-западного побережья Сицилии. Ожидается, что съемки "Одиссеи" продлятся там около двух месяцев. 

Справочно

"Одиссея" рассказывает о 10-летнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По дороге он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о смерти своих товарищей по команде. Телемах (сын Одиссея), Пенелопа (жена Одиссея), Афина, Цирцея, Посейдон и Зевс - главные персонажи.

Подтвержден актерский состав "Одиссеи", - он включает Мэтта Дэймона, Тома Холланда, Энн Хэтэуэй, Зендаю, Люпиту Нионго, Роберта Паттинсона и Шарлиз Терон. Пока что не сообщается, кто какую роль сыграет.

Напомним,

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует сагу Гомера "Одиссея", премьера запланирована на июль 2026 года, сообщила кинокомпания Universal Pictures.

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде17.01.25, 02:04 • 104764 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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