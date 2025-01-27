Нолан зніматиме "Одіссею" на історичному острові біля Сицилії, де нібито висадився Улісс

Екранізація "Одіссеї" Крістофера Нолана буде частково знята на місці, де, за припущеннями експертів, Одіссей розпочав свої пригоди.

Передає УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Новий фільм Крістофера Нолана "Одіссея" продовжує набувати обрисів.

Екранізація однойменної давньогрецької епічної поеми Гомера про пригоди Одіссея, царя Ітаки, частково зніматиметься на Сицилії, яка, на думку вчених, була місцем мандрів Одіссея в епопеї, написаній у 8 столітті до нашої ери.

Зокрема, Крістофер Нолан відправиться на острів Фавіньяна, відомий як "козячий острів".

Це місце, де Гомер нібито уявив Улісса, який висаджується зі своєю командою, щоб засмажити кіз і запастися їжею. Королівський острів є частиною архіпелагу Егаді, біля північно-західного узбережжя Сицилії. Очікується, що зйомки "Одіссеї" триватимуть там близько двох місяців.

Довідково

"Одіссея" розповідає про 10-річну подорож Одіссея, царя Ітаки, який повертається додому після Троянської війни. По дорозі він стикається з численними небезпеками і дізнається про смерть своїх товаришів по команді. Телемах (син Одіссея), Пенелопа (дружина Одіссея), Афіна, Цирцея, Посейдон і Зевс - головні персонажі.

Підтверджений акторський склад "Одіссеї", - він включає Метта Деймона, Тома Голланда, Енн Гетевей, Зендаю, Люпіту Ніонго, Роберта Паттінсона і Шарліз Терон. Поки що не повідомляється, хто яку роль зіграє.

Нагадаємо

Режисер Крістофер Нолан екранізує сагу Гомера "Одіссея", прем'єра запланована на липень 2026 року, повідомила кінокомпанія Universal Pictures.

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