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Серія землетрусів на Санторіні: влада закриває школи та попереджає про небезпеку

Серія землетрусів на Санторіні: влада закриває школи та попереджає про небезпеку

Київ • УНН

 • 40673 перегляди

На грецькому острові Санторіні зафіксовано серію землетрусів силою від 3 до 4,5 балів. Більшість поштовхів відбувається під морським дном, влада закриває школи та просить жителів триматися подалі від узбережжя.

За даними сейсмологічного інституту північного грецького портового міста Салоніки, сила землетрусів коливалася від 3 до 4,5 балів. Більшість - відбувається під морським дном між островами Санторіні та Аморгос.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Грецький курортний острів Санторіні сколихнула серія землетрусів. Влада вирішила закрити школи на початку наступного тижня. Жителів острова попросили триматися подалі від прибережних районів, де існує ризик зсувів.

Наразі не повідомляється про серйозні пошкодження.

За даними сейсмологічного інституту північного грецького портового міста Салоніки, більшість землетрусів відбувається під морським дном між островами Санторіні та Аморгос.

Сила землетрусів коливалася від 3 до 4,5 балів і мала тенденцію до зростання. 

Зі зростанням магнітуди зростає і ризик землетрусів

- заявив сейсмолог Герасимос Пападопулос.

Довідка

Навколо Санторіні, окрім вражаючого кратера вулкана острова, є й інші вулкани під поверхнею моря, а також кілька тектонічних плит, які можуть спричиняти сильні землетруси через свої рухи.

У 1956 році землетруси магнітудою 7, 7 і 7,2 балів і подальші цунамі спричинили численні жертви і серйозні руйнування в регіоні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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