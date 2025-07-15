Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 21845 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 45806 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 30773 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 52467 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 40870 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 88452 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 95436 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 75805 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 56133 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43979 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.2м/с
38%
746мм
Популярные новости
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 27958 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 36356 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 19480 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 44190 просмотра
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф12:44 • 16964 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 21858 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 45825 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 52483 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 88467 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 85718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 10345 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 44388 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 66278 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 69540 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 64823 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов

Киев • УНН

 • 8794 просмотра

В Мариуполе несколько часов продолжается масштабный пожар, начавшийся с возгорания травы в районе АС-2. Огонь распространился на гаражи и приблизился к новостройкам оккупантов, задымление охватило Приморский и Центральный районы.

Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов

Несколько часов продолжается борьба с пожаром в оккупированном Мариуполе, причем задымление распространилось на части Приморского и Центрального районов города. Об этом пишет Мариупольский городской совет и передает УНН, также о работе пожарных расчетов и задымлении части районов города сообщают СМИ оккупантов.

Детали

В Мариуполе масштабный пожар!

 В районе АС-2 произошло возгорание травы. Огонь быстро распространяется. 

- пишет Мариупольский совет.

По состоянию на середину дня указывалось, что горят гаражи. Несколько минут назад Мариупольский городской совет сообщил, что огонь перекинулся уже "близко к новостройкам оккупантов". 

Борьба с пожаром продолжается уже несколько часов. Задымлены части Приморского и Центрального районов.

- сообщают местные СМИ.

Напомним

УНН передавал, что на Луганщине распространялось пламя пожаров. По данным ОВА, несмотря на заявления оккупационной администрации о ликвидации пожаров, стихия продолжала распространяться, что приводило к возгоранию домов жителей.

В оккупированном Мариуполе россиянин устроил стрельбу ради хайпа: местные возмущены15.04.25, 16:10 • 8421 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираПроисшествия
Луганская область
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9