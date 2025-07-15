Мариуполь охватил масштабный пожар: огонь добрался до новостроек оккупантов
Киев • УНН
В Мариуполе несколько часов продолжается масштабный пожар, начавшийся с возгорания травы в районе АС-2. Огонь распространился на гаражи и приблизился к новостройкам оккупантов, задымление охватило Приморский и Центральный районы.
Несколько часов продолжается борьба с пожаром в оккупированном Мариуполе, причем задымление распространилось на части Приморского и Центрального районов города. Об этом пишет Мариупольский городской совет и передает УНН, также о работе пожарных расчетов и задымлении части районов города сообщают СМИ оккупантов.
Детали
В Мариуполе масштабный пожар!
В районе АС-2 произошло возгорание травы. Огонь быстро распространяется.
По состоянию на середину дня указывалось, что горят гаражи. Несколько минут назад Мариупольский городской совет сообщил, что огонь перекинулся уже "близко к новостройкам оккупантов".
Борьба с пожаром продолжается уже несколько часов. Задымлены части Приморского и Центрального районов.
Напомним
УНН передавал, что на Луганщине распространялось пламя пожаров. По данным ОВА, несмотря на заявления оккупационной администрации о ликвидации пожаров, стихия продолжала распространяться, что приводило к возгоранию домов жителей.
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