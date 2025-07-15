Маріуполь охопила масштабна пожежа: вогонь дістався до новобудов окупантів

Кілька годин триває боротьба з пожежею в окупованоиму Маріуполі, причому задимлення поширилося на частини Приморського та Центрального районів міста. Про це пише Міська рада Маріуполя і передає УНН, також про роботу пожежних розрахунків і задимлення частини районів міста повідомляють ЗМІ окупантів.

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У Маріуполі масштабна пожежа!

В районі АС-2 відбулося займання трави. Вогонь швидко розповсюджується. - пише Маріупольска рада.

Станом на середину дня, вказувалося, що палають гаражі. Декілька хвилин тому, Маріупольска міська рада повідомила, що вогонь перекинувся вже "близько до новобудов окупантів".

Боротьба із пожежею триває вже кілька годин. Задимлено частини Приморського та Центрального районів. - повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо

УНН передавав, що на Луганщині поширювалося полум’я пожеж. За даними ОВА, попри заяви окупаційної адміністрації про ліквідацію пожеж стихія продовжувала поширюватись, що призводило до загоряння домівок мешканців.

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