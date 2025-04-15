В окупованому Маріуполі росіянин влаштував стрілянину заради хайпу: місцеві обурені
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі приїжджий з росії Джабраїл Муртузалієв стріляв у повітря з автівки. Місцеві жителі обурені відсутністю реакції "правоохоронців".
В окупованому Маріуполі приїжджий з території росії влаштував стрілянину. Місцеві обурені такою поведінкою та відсутністю реакції з боку "правоохоронних органів", передає УНН із посиланням на міську раду Маріуполя.
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У місцевих соцмережах опублікували відео, на якому приїжджий стріляв у повітря з автівки в Маріуполі заради хайпа в соцмережах. Попередньо, визначено, що це був Джабраїл Муртузалієв, який приїхав до міста з території рф.
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"Він займається бойовими мистецтвами, а у вільний час колесить по різних містах росії на своїй "Пріорі". Нещодавно заїхав у гості до "днр" і влаштував нічну метушню", - зазначають у місцевих ЗМІ.
Маріупольці обурені такої поведінкою та відсутністю реакції з боку "правоохоронних органів".
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