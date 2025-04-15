В оккупированном Мариуполе россиянин устроил стрельбу ради хайпа: местные возмущены

В оккупированном Мариуполе приезжий с территории россии устроил стрельбу. Местные возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны "правоохранительных органов", передает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Детали

В местных соцсетях опубликовали видео, на котором приезжий стрелял в воздух из машины в Мариуполе ради хайпа в соцсетях. Предварительно, установлено, что это был Джабраил Муртузалиев, приехавший в город с территории рф.

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"Он занимается боевыми искусствами, а в свободное время колесит по разным городам россии на своей "Приоре". Недавно заехал в гости в "днр" и устроил ночную суету", - отмечают в местных СМИ.

Мариупольцы возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны "правоохранительных органов".

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