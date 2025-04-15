В оккупированном Мариуполе россиянин устроил стрельбу ради хайпа: местные возмущены
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе приезжий из россии Джабраил Муртузалиев стрелял в воздух из автомобиля. Местные жители возмущены отсутствием реакции "правоохранителей".
В оккупированном Мариуполе приезжий с территории россии устроил стрельбу. Местные возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны "правоохранительных органов", передает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.
Детали
В местных соцсетях опубликовали видео, на котором приезжий стрелял в воздух из машины в Мариуполе ради хайпа в соцсетях. Предварительно, установлено, что это был Джабраил Муртузалиев, приехавший в город с территории рф.
В Мариуполе продолжают обнаруживать могилы местных жителей, погибших во время штурма города россиянами08.04.25, 13:34 • 10678 просмотров
"Он занимается боевыми искусствами, а в свободное время колесит по разным городам россии на своей "Приоре". Недавно заехал в гости в "днр" и устроил ночную суету", - отмечают в местных СМИ.
Мариупольцы возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны "правоохранительных органов".
В оккупированном Мариуполе канализация превратилась в озеро с фекалиями - ЦНС12.04.25, 21:31 • 3828 просмотров