Американец, корректировавший удары по украинским военным, получил российский паспорт

Гражданину США Дэниелу Мартиндейлу, который шпионил за ВСУ, вручили российский паспорт. Он два года прожил на территории Донбасса, где корректировал удары россиян по украинским военным. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Американец получил российский паспорт в представительстве "днр" в москве. Кроме того, его наградили орденом самопровозглашенной республики. Мартиндейл заявил, что хочет жить в оккупированном Мариуполе или аннексированном Крыму.

В феврале 2022 года Мартиндейл приехал в Украину из Польши под видом волонтера и проживал на территории Донбасса, не занятой оккупантами, сообщает "Медиазона". После начала полномасштабного вторжения американец вышел на связь с российскими военными и предложил им свои услуги в качестве корректировщика огня. По его словам, он решил помогать россии, потому что считает эту страну символом "традиционных ценностей".

российские пропагандисты говорили, что американец неоднократно передавал оккупантам данные для ударов по украинским военным. Сам Мартиндейл признал, что однажды навел удар по продуктовому магазину, в подвале которого якобы был командный пункт ВСУ.

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