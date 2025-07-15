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Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт

Київ • УНН

 • 7388 перегляди

Громадянин США Деніел Мартіндейл, який шпигував за ЗСУ та коригував удари росіян, отримав російський паспорт у представництві "днр" у москві. Він також був нагороджений орденом самопроголошеної республіки.

Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт

Громадянину США Деніелу Мартиндейлу, який шпигував за ЗСУ, вручили російський паспорт. Він два роки прожив на території Донбасу, де коригував удари росіян по українських військових. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Американець отримав російський паспорт у представництві "днр" у москві. Крім того, його нагородили орденом самопроголошеної республіки. Мартіндейл заявив, що хоче жити в окупованому Маріуполі чи анексованому Криму.

У лютому 2022 року Мартіндейл приїхав до України з Польщі під виглядом волонтера і проживав на території Донбасу, не зайнятій окупантами, повідомляє "Медиазона". Після початку повномасштабного вторгнення американець вийшов на зв’язок із російськими військовими й запропонував їм свої послуги як коригувальника вогню. За його словами, він вирішив допомагати росії, бо вважає цю країну символом "традиційних цінностей".

російські пропагандисти говорили, що американець неодноразово передавав окупантам дані для ударів по українських військових. Сам Мартиндейл визнав, що одного разу навів удар по продуктовому магазину, у підвалі якого нібито був командний пункт ЗСУ.

Окупанти на ТОТ полюють на українців без російських паспортів - ЦНС25.06.25, 20:07 • 3431 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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