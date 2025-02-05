Люди масово евакуюються із грецького острова Санторіні через серію землетрусів

Тисячі жителів тікають з грецького острова Санторіні після того, як за останні дні поблизу нього було зафіксовано сотні землетрусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

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"За останні два дні поблизу острова було зафіксовано понад 300 землетрусів, і деякі експерти кажуть, що поштовхи можуть тривати протягом кількох тижнів. Влада закрила школи і попередила про неприпустимість великих зібрань у закритих приміщеннях, але прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою", - ідеться в повідомленні.

Поки що на острові не зафіксовано серйозних руйнувань, але як запобіжний захід вживають надзвичайних заходів.

Сотні людей вишикувалися в чергу в порту рано вранці у вівторок, 4 лютого, щоб сісти на пором, який вирушає на материк.

За даними Aegean Airlines, з неділі острів залишили близько 6000 осіб на поромі, а ще 2500-2700 пасажирів вилетять із Санторіні до Афін літаком у понеділок і вівторок.

Перевізник повідомив, що додав дев'ять екстрених рейсів до свого розкладу на прохання Міністерства з кліматичної кризи та цивільної оборони.

За останні дні, за оцінками, Санторіні - невеликий острів із населенням лише 15 500 осіб - покинули загалом 9000 осіб.

Щорічно острів приймає мільйони туристів, але бронювання в цю пору року мінімальне, тому більшість евакуйованих становлять місцеві жителі та робітники.

Нагадаємо

2 лютого повідомлялося, що на грецькому острові Санторіні було зафіксовано серію землетрусів силою від 3 до 4,5 балів.

Довідково

Навколо Санторіні, окрім вражаючого кратера вулкана острова, є й інші вулкани під поверхнею моря, а також кілька тектонічних плит, які можуть спричиняти сильні землетруси через свої рухи.

1956 року землетруси магнітудою 7,7 і 7,2 бала і подальші цунамі спричинили численні жертви і серйозні руйнування в регіоні.