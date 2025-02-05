Раді рекомендують законопроект про обов'язкову евакуацію: що зміниться
Київ • УНН
Комітет ВР рекомендував прийняти законопроект про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану. Документ передбачає уточнення повноважень органів влади та примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.
Комітет з питань екології та природокористування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт, який стосується організації обов’язкової евакуації. Законопроєкт має на меті покращити порядок евакуації населення під час воєнного стану.
Про це повідомив у середу представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації" (реєстр. №12353 від 23.12.2024).
Проект Закону удосконалює законодавство у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану, а саме положень Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України
Законопроектом пропонується, зокрема:
1) уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;
2) усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;
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3) врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;
4) внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України "Про охорону дитинства" у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану.
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