Раді рекомендують законопроект про обов'язкову евакуацію: що зміниться

Комітет з питань екології та природокористування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт, який стосується організації обов’язкової евакуації. Законопроєкт має на меті покращити порядок евакуації населення під час воєнного стану.

Про це повідомив у середу представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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Як повідомив Мельничук, Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації" (реєстр. №12353 від 23.12.2024).

Проект Закону удосконалює законодавство у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану, а саме положень Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів України