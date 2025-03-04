Кабмин утвердил передачу средств на поддержку украинцев за границей
Киев • УНН
Кабмин передал Министерству национального единства 150 млн грн на новую бюджетную программу. Средства будут направлены на поддержку украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину.
Кабинет Министров Украины принял решение о передаче средств Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу, которая предусматривает финансирование мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействию их возвращению в Украину. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Переданы бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействию их возвращению в Украину" в сумме 150 млн. 28,7 тыс. гривен Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу
Напоминаем
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Кабинет Министров не работает над постановлением, которое предусматривает выплату украинцам за возвращение в страну.