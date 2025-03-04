Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном
Київ • УНН
Кабмін передав Міністерству національної єдності 150 млн грн на нову бюджетну програму. Кошти спрямують на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу коштів Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму, яка передбачає фінансування заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму
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Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що Кабінет Міністрів не працює над постановою, яка передбачає виплату українцям за повернення в країну.