Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу коштів Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму, яка передбачає фінансування заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму - пише Мельничук.

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Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що Кабінет Міністрів не працює над постановою, яка передбачає виплату українцям за повернення в країну.