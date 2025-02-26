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Мільйон для українців за повернення: в ЦПД відповіли на чутки

Київ  •  УНН

 • 36060 перегляди

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Керівник ЦПД РНБО заперечив інформацію про розробку постанови щодо виплати мільйона гривень українцям за повернення з-за кордону. Раніше цю інформацію поширив, а потім спростував нардеп Гончаренко.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що Кабінет Міністрів не працює над постановою, яка передбачає виплату українцям за повернення в країну. Про це він написав у Telegram, передає УНН

Не працює Кабмін над ініціативою щодо мільйона для українців за повернення з-за кордону. Уточнив інформацію

- написав Коваленко.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі написав, що з’явилася інформація про ініціативу Кабміну щодо надання фінансової допомоги у розмірі мільйона гривень тим, хто повертається в Україну. Згодом він спростував інформацію.

Нагадаємо

УНН писав, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. 

Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34464 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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