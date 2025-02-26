Мільйон для українців за повернення: в ЦПД відповіли на чутки
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО заперечив інформацію про розробку постанови щодо виплати мільйона гривень українцям за повернення з-за кордону. Раніше цю інформацію поширив, а потім спростував нардеп Гончаренко.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що Кабінет Міністрів не працює над постановою, яка передбачає виплату українцям за повернення в країну. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Не працює Кабмін над ініціативою щодо мільйона для українців за повернення з-за кордону. Уточнив інформацію
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі написав, що з’явилася інформація про ініціативу Кабміну щодо надання фінансової допомоги у розмірі мільйона гривень тим, хто повертається в Україну. Згодом він спростував інформацію.
Нагадаємо
УНН писав, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.
Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34464 перегляди