Миллион для украинцев за возвращение: в ГПД ответили на слухи

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Руководитель ЦПД СНБО опроверг информацию о разработке постановления о выплате миллиона гривен украинцам за возвращение из-за границы. Ранее эту информацию распространил, а затем опроверг нардеп Гончаренко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Кабинет Министров не работает над постановлением, которое предусматривает выплату украинцам за возвращение в страну. Об этом он написал в Telegram, передает УНН

Не работает Кабмин над инициативой относительно миллиона для украинцев за возвращение из-за границы. Уточнил информацию

- написал Коваленко.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что появилась информация об инициативе Кабмина по предоставлению финансовой помощи в размере миллиона гривен тем, кто возвращается в Украину. Впоследствии он опроверг информацию.

Напомним,

УНН писал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. 

Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр06.01.25, 13:55 • 34442 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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