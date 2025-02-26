Миллион для украинцев за возвращение: в ГПД ответили на слухи
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО опроверг информацию о разработке постановления о выплате миллиона гривен украинцам за возвращение из-за границы. Ранее эту информацию распространил, а затем опроверг нардеп Гончаренко.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Кабинет Министров не работает над постановлением, которое предусматривает выплату украинцам за возвращение в страну. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Не работает Кабмин над инициативой относительно миллиона для украинцев за возвращение из-за границы. Уточнил информацию
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что появилась информация об инициативе Кабмина по предоставлению финансовой помощи в размере миллиона гривен тем, кто возвращается в Украину. Впоследствии он опроверг информацию.
Напомним,
УНН писал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.
Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр06.01.25, 13:55 • 34442 просмотра