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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин ликвидировал Госагентство резерва и создал новое учреждение

Кабмин ликвидировал Госагентство резерва и создал новое учреждение

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:56  •  2102 просмотра

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Кабмин ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины. Реформа предусматривает изменение подходов, разграничение понятий резервов и создание единого реестра.

Кабинет министров ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Принимаем пакет постановлений для реформирования системы госрезерва. Уже принят новый профильный закон, который предусматривает коренное изменение подходов в этой сфере. В основе изменений лежат принципы подконтрольности, прозрачности и эффективности. Разграничиваются понятия государственного материального и государственного мобилизационного резервов, вводятся институты резервирования и ответственного хранения, создается единый реестр госрезервов. Сегодня правительство ликвидирует старое Госагентство резерва и создает новое Государственное агентство по управлению резервами Украины с четко выписанными полномочиями

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что работу нового учреждения будет координировать первый вице-премьер-министр - министр экономики.

Также меняем номенклатуру государственных резервов, нормы их накопления, в том числе уровень неснижаемых запасов. Кроме того, утвердим порядок ведения Единого реестра госрезерва. Этот инструмент усилит контроль и ответственность

- добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, что Кабмин также утвердил комиссию по ликвидации Государственного агентства резерва и утвердил ее председателя

Также Кабмин утвердил порядок формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственных резервов, норм их накопления, в том числе уровня неснижаемого запаса.

Определен, в частности, порядок формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственного материального резерва, а также государственные органы, которые будут осуществлять указанные мероприятия; форма, согласно которой государственные органы будут предоставлять предложения центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере государственных резервов, для включения материальных ценностей в номенклатуру государственного материального резерва; основные показатели, влияющие на формирование и пересмотр номенклатуры

 - сообщил Мельничук.

Кроме того, правительство утвердило порядок ведения Единого реестра государственных резервов и предоставления доступа к нему.

Напомним,

Закон «О государственных резервах» был принят Верховной Радой 9 августа 2023 года, а 12 сентября он был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Павел Башинский

Павел Башинский

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