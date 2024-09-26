Кабмін ліквідував Держагентство резерву та утворив нову установу

Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство резерву та утворив Державне агентство з управління резервами України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Ухвалюємо пакет постанов для реформування системи держрезерву. Вже ухвалено новий профільний закон, який передбачає докорінну зміну підходів у цій сфері. В основі змін лежать принципи підконтрольності, прозорості та ефективності. Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання, створюється єдиний реєстр держрезервів. Сьогодні уряд ліквідує старе Держагентство резерву та створює нове Державне агентство з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями