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Кабмін ліквідував Держагентство резерву та утворив нову установу

Кабмін ліквідував Держагентство резерву та утворив нову установу

Київ • УНН

 • 18272 перегляди

Кабмін ліквідував Державне агентство резерву та створив Державне агентство з управління резервами України. Реформа передбачає зміну підходів, розмежування понять резервів та створення єдиного реєстру.

Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство резерву та утворив Державне агентство з управління резервами України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Ухвалюємо пакет постанов для реформування системи держрезерву. Вже ухвалено новий профільний закон, який передбачає докорінну зміну підходів у цій сфері. В основі змін лежать принципи підконтрольності, прозорості та ефективності. Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання, створюється єдиний реєстр держрезервів. Сьогодні уряд ліквідує старе Держагентство резерву та створює нове Державне агентство з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що роботу нової установи координуватиме перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки.

Також змінюємо номенклатуру державних резервів, норми їх накопичення, в тому числі рівень незнижувальних запасів. Крім того, затвердимо порядок ведення Єдиного реєстру держрезерву. Цей інструмент посилить контроль та відповідальність

- додав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук зазначив, що Кабмін також затвердив комісію з ліквідації Державного агентства резерву та затвердив її голову

Також Кабмін затвердив порядок формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державних резервів, норм їх накопичення, в тому числі рівня незнижуваного запасу.

Визначено, зокрема, порядок формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву, а також державні органи, які здійснюватимуть зазначені заходи; форму, згідно з якою державні органи будуть надавати пропозиції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, для включення матеріальних цінностей до номенклатури державного матеріального резерву; основні показники, які впливають на формування та перегляд номенклатури

 - повідомив Мельничук.

Окрім того, уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

Нагадаємо

Закон "Про державні резерви" був ухвалений Верховною Радою 9 серпня 2023 року, а 12 вересня він був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Павло Башинський

Павло Башинський

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