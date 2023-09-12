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Зеленський підписав закон “про державні резерви”. Документ набуде чинності за три місяці

Зеленський підписав закон “про державні резерви”. Документ набуде чинності за три місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України “Про державні резерви”, який є одним з ключових для реалізації реформи держрезерву. Закон набуде чинності через три місяці з дня його опублікування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України, передає УНН.

Цитата

“Підписання Президентом України Закону „Про державні резерви“ знаменує завершення важливого етапу реформи держрезерву, розпочатої зі схвалення Урядом Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Попереду на нас чекає не менш важлива та ґрунтовна робота. ... для створення фактично нової, сучасної та ефективної системи держрезерву”, — наголосила міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

Юлія Свириденко відзначила, що для впровадження положень нового закону та реформи в цілому урядовці повинні розробити ще понад 20 підзаконних нормативно-правових актів.

Після чого здійснити всі заходи з ліквідації нинішньої структури Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати політику держави у сфері держрезервів.

Наступним етапом буде запуск електронного реєстру державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву.

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Довідково

Закон України “Про державні резерви”, розроблений Міністерством економіки України. Верховна Рада України ухвалила його 9 серпня 2023 року.

Ключові зміни, що запровадить реформа:

• Розмежують поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впровадять нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.
• Чітко випишуть повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.
• Запровадять інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, також передбачені міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.
• Впровадять механізми, що покликані забезпечити своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлять чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.
• Оптимізують продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву — виключно на електронному аукціоні, який проводитимуть у електронній торговій системі.
• Запровадять єдиний реєстр державних резервів, посилять контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження і таке інше.

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