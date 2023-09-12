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Зеленский подписал закон "о государственных резервах". Документ вступит в силу через три месяца

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины “О государственных резервах”, который является одним из ключевых для реализации реформы госрезерва. Закон вступит в силу через три месяца с дня его опубликования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, передает УНН.

Цитата

“Подписание Президентом Украины Закона Украины „О государственных резервах“ знаменует завершение важного этапа реформы госрезерва, начатой с одобрения Правительством Стратегии реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года. Впереди нас ждет не менее важная и основательная работа ... для создания фактически новой, современной и эффективной системы госрезерва”, — сказала министр Юлия Свириденко.

Детали

Юлия Свириденко отметила, что для внедрения положений нового закона и реформы в целом чиновники должны разработать еще более 20 подзаконных нормативно-правовых актов.

После чего осуществить все мероприятия по ликвидации нынешней структуры Госрезерва и создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику государства в сфере госрезервов.

Следующим этапом будет запуск электронного реестра государственных резервов и институт резервирования материальных ценностей государственного материального резерва.

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Справочно

Закон Украины “О государственных резервах”, разработанный Министерством экономики Украины. Верховная Рада Украины приняла его 9 августа 2023 года.

Ключевые изменения, которые введет реформа:

• Разграничат понятия государственного материального и государственного мобилизационного резервов, внедрят новые принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей.
• Четко выпишут полномочия органа, реализующего государственную политику в сфере государственного резерва, задачи и полномочия других ответственных органов госвласти.
• Введут институты резервирования и ответственного хранения (в т. ч. хранения за пределами страны), обязательное страхование материальных ценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, также предусмотрены международные банковские гарантии для хранения за рубежом.
• Внедрят механизмы, призванные обеспечить своевременное освежение материальных ценностей в случае необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией, установят четкие сроки хранения и освежения матрезервов и т.д.
• Оптимизируют продажу материальных ценностей государственного материального резерва — исключительно на электронном аукционе, который будут проводить в электронной торговой системе.
• Введут единый реестр государственных резервов, усилят контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению и т. д.

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