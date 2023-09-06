Международные резервы за месяц "похудели" на 3,2%: НБУ объяснил продажей валюты

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Международные резервы Украины составили почти 40,4 млрд долл. по итогам августа, уменьшившись за месяц на 3,2%, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли почти 40,4 млрд долл. США. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эти интервенции в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

По данным НБУ, в течение августа в пользу правительства поступило 1,66 млрд долл. США. 

А чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2,45 млрд долл. США.

Напомним

На начало августа международные резервы установили исторический рекорд независимой Украины.

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