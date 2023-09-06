Міжнародні резерви за місяць "схудли" на 3,2%: НБУ пояснив продажем валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міжнародні резерви України становили майже 40,4 млрд дол. за підсумками серпня, зменшившись за місяць на 3,2%, повідомили у Національному банку України, пише УНН.
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"Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили майже 40,4 млрд дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, ці інтервенції значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
За даними НБУ, протягом серпня на користь уряду надійшло 1,66 млрд дол. США.
А чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2,45 млрд дол. США.
Нагадаємо
На початок серпня міжнародні резерви встановили історичний рекорд незалежної України.