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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы на Курщине - работа российской РЭБ. В рф опровергли собственный фейк о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС

Взрывы на Курщине - работа российской РЭБ. В рф опровергли собственный фейк о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:27  •  8749 просмотра

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Даже российские власти опровергали фейк пропагандистов относительно вероятного удара по курской АЭС. Местный губернатор объяснил, что взрывы на Курщине - последствия работы РЭБ, который «подавил» неизвестный БПЛА.

Взрывы на Курщине  - это следствие работы российской РЭБ, которая заглушила неизвестный БПЛА. Инцидент не имеет отношения к курской АЭС. Об этом заявил даже российский губернатор региона Алексей Смирнов, передает УНН.

Детали

По словам российского чиновника районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы "подавили" украинский БПЛА самолетного типа.

Вследствие его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, которая не имеет отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы

- заявил смирнов. 

Дополнение

О непричастности ВСУ к якобы удару по АЭС заявил и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что россияне вбросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.

Конечно же, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко

- объясняет председатель ЦПД 

Контекст

В России заявили, что неподалеку Курской атомной электростанции в городе Курчатов поднялся пожар. Ряд российских СМИ заявили, что в сторону Курчатова якобы могли направить украинский дрон "Паляница".

Также российские Telegram-каналы заявили, что Украина якобы пыталась ударить по Курской АЭС. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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