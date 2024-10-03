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Вибухи на курщині - робота російської РЕБ. У рф спростували власний фейк про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС

Київ • УНН

 • 43419 перегляди

Навіть російська влада спростовувала фейк пропагандистів щодо ймовірного удару по курській АЕС. Місцевий губернатор пояснив, що вибухи на курщині - наслідки роботи РЕБ, який "придушив" невідомий БПЛА.

Вибухи на Курщині  - це наслідок роботи російської РЕБ, яка заглушила невідомий БПЛА. Інцидент не має відношення до курської АЕС. Поо це заявив навіть російський губернатор регіону олексій смірнов, передає УНН.

Деталі

За словами російського посадовця районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби "придушили" український БПЛА літакового типу.

Внаслідок його падіння сталися вибухи в господарській споруді, яка не має відношення до Курської атомної електростанції. На місці працюють екстрені служби

- заявив смірнов. 

Доповнення

Про непричетність ЗСУ до нібито удару по АЕС заявив і голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко

- пояснює голова ЦПД. 

Контекст

У росії заявили, що неподалік Курської атомної електростанції у місті Курчатов здійнялася пожежа. Низка російських ЗМІ заявила, що у бік Курчатова буцімто могли скерувати український дрон "Паляниця".

Також російські Telegram-канали заявили, що Україна нібито намагалась вдарити по Курській АЕС. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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