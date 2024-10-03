У рф заявили про спробу атаки на Курську АЕС, роботу ППО та пожежу: що відомо
Київ • УНН
У росії повідомили про спробу атаки на Курську АЕС у Курчатові. За даними російських джерел, ППО перехопила снаряд, який впав за 5 км від станції, спричинивши пожежу. Сама АЕС не постраждала.
У рф заявили про спробу атаки на Курську АЕС у Курчатові, роботу ППО та пожежу, передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Mash.
Telegram-канал вбачає у спробі атаки на Курську АЕС - "український слід" і звинувачує ЗСУ.
"... ППО відпрацювала по снаряду о 16:20, він впав за 5 км від станції. Нині там пожежа. Сама АЕС та її інфраструктура не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Офіційних коментарів від російської влади щодо ймовірної "атаки" на Курську АЕС наразі не було.
Разом з тим представники ЗСУ також не робили заяв щодо інциденту в російському Курчатові.