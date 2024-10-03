В рф заявили о попытке атаки на Курскую АЭС, работе ПВО и пожаре: что известно
Киев • УНН
В россии сообщили о попытке атаки на Курскую АЭС в Курчатове. По данным российских источников, ПВО перехватила снаряд, который упал в 5 км от станции, вызвав пожар. Сама АЭС не пострадала.
В рф заявили о попытке атаки на Курскую АЭС в Курчатове, работу ПВО и пожар, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
Telegram-канал видит в попытке атаки на Курскую АЭС - "украинский след" и обвиняет ВСУ.
"... ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в 5 км от станции. Сейчас там пожар. Сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали", - говорится в сообщении.
Официальных комментариев от российских властей по поводу вероятной "атаки" на Курске АЭС пока не было.
Вместе с тем представители ВСУ также не делали заявлений по поводу инцидента в российском Курчатове.