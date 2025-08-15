Делаю это, чтобы спасти множество жизней: Трамп о попытках положить конец войне в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с путиным на Аляске не ради его здоровья, а для спасения жизней. Он предупредил о суровых последствиях для россии, если путин не согласится на прекращение войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается положить конец войне в Украине, в том числе встречаясь с российским диктатором владимиром путиным на Аляске, чтобы улучшить свою жизнь.
"Я делаю это не ради своего здоровья. Ладно, мне это не нужно", — заявил он журналистам на борту Air Force One на пути в Анкоридж на саммит. "Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти множество жизней".
Он заявил, что последствия для россии, если путин не согласится на прекращение войны, будут суровыми.
"Да, это будет очень серьезно", - сказал он о возможных экономических мерах в отношении москвы.
Напомним
Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.
Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".
Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.