ukenru
12:08 • 12153 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 12291 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 21871 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 19621 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 32621 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 26450 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 64784 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 98871 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57223 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 195288 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Делаю это, чтобы спасти множество жизней: Трамп о попытках положить конец войне в Украине

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с путиным на Аляске не ради его здоровья, а для спасения жизней. Он предупредил о суровых последствиях для россии, если путин не согласится на прекращение войны.

Делаю это, чтобы спасти множество жизней: Трамп о попытках положить конец войне в Украине
Кевин Ламарк/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается положить конец войне в Украине, в том числе встречаясь с российским диктатором владимиром путиным на Аляске, чтобы улучшить свою жизнь.

"Я делаю это не ради своего здоровья. Ладно, мне это не нужно", — заявил он журналистам на борту Air Force One на пути в Анкоридж на саммит. "Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти множество жизней".

Он заявил, что последствия для россии, если путин не согласится на прекращение войны, будут суровыми.

"Да, это будет очень серьезно", - сказал он о возможных экономических мерах в отношении москвы.

Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным15.08.25, 15:08 • 12197 просмотров

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Самолет президента США
Дональд Трамп
Артем Лисогор
Европа
Соединённые Штаты
Украина