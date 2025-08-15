Роблю це, щоб урятувати безліч життів: Трамп про спроби покласти край війні в Україні

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 12217 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 12348 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 21977 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 19676 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 32712 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 26479 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 64805 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98880 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57226 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 195327 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярнi новини
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 63440 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 36517 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 10387 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 62966 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 19591 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 21980 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 19734 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 32717 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 63117 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 195330 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 77233 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 161262 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 110234 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 126970 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 175625 перегляди
Актуальне
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

Роблю це, щоб урятувати безліч життів: Трамп про спроби покласти край війні в Україні

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з путіним на Алясці не заради його здоров'я, а для порятунку життів. Він попередив про суворі наслідки для росії, якщо путін не погодиться на припинення війни.

Роблю це, щоб урятувати безліч життів: Трамп про спроби покласти край війні в Україні
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не намагається покласти край війні в Україні, у тому числі зустрічаючись із російським диктатором володимиром путіним на Алясці, щоб покращити своє життя.

"Я роблю це не заради свого здоров'я. Гаразд, мені це не потрібно", — заявив він журналістам на борту Air Force One на шляху до Анкоріджу на саміт. "Я хотів би зосередитись на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати безліч життів".

Він заявив, що наслідки для росії, якщо путін не погодиться на припинення війни, будуть суворими.

"Так, це буде дуже серйозно", - сказав він про можливі економічні заходи щодо москви.

Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним 15.08.25, 15:08 • 12239 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Air Force One
Дональд Трамп
Артем Лисогор
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна