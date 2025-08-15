Роблю це, щоб урятувати безліч життів: Трамп про спроби покласти край війні в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з путіним на Алясці не заради його здоров'я, а для порятунку життів. Він попередив про суворі наслідки для росії, якщо путін не погодиться на припинення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не намагається покласти край війні в Україні, у тому числі зустрічаючись із російським диктатором володимиром путіним на Алясці, щоб покращити своє життя.
"Я роблю це не заради свого здоров'я. Гаразд, мені це не потрібно", — заявив він журналістам на борту Air Force One на шляху до Анкоріджу на саміт. "Я хотів би зосередитись на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати безліч життів".
Він заявив, що наслідки для росії, якщо путін не погодиться на припинення війни, будуть суворими.
"Так, це буде дуже серйозно", - сказав він про можливі економічні заходи щодо москви.
Нагадаємо
Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.
Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".
Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.