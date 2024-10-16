На оккупированной Луганщине детям раздают инструкции с правилами общения с военными рф - ОВА
Киев • УНН
В школах оккупированной Луганщины детям раздают буклеты с правилами общения с российскими военными. Оккупанты атаковали украинские позиции на Лиманском направлении, в Луганске планируют повысить цены на проезд.
В учебных заведениях на временно оккупированных территориях Луганской области детям раздуют буклеты с правилами безопасного общения с российскими военными, цены на проезд в Луганске предложили повысить втрое, на Лиманском направлении россияне атаковали при поддержке штурмовой авиации. Об этом говорится в сводке ОВА, передает УНН.
«Оккупанты попытались захватить наши позиции вблизи Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Атаковали, имея поддержку штурмовой авиации. Украинские защитники остановили все эти попытки врага, - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, захватчики не прекращают бить по прифронтовым населенным пунктам. Вчера попали по району Балки Журавки. Обстреляли местность из артиллерии и беспилотников».
Также в ОВА рассказали, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганщины детям раздуют буклеты с правилами, которые необходимо соблюдать во время общения с военными российской армии.
Луганская область: враг бьет НАРами, на оккупированных территориях сгорело еще одно село, в Луганске россияне открыли военный класс4 октября 2024, 06:29 • 25557 просмотров
В частности, учителя в Айдаре акцентировали внимание учеников и их родителей, что правильное общение - залог безопасности ребенка. Подчеркивают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказания за собственные противоправные действия.
«В Луганске оккупационные власти дискутируют по поводу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров в пределах города. Однако решения, которое устроит всех, у них нет. Действующий тариф в 20 рублей является экономически необоснованным и устаревшим. Перевозка одного человека стоит втрое дороже. О вероятной прибыли речь уже не идет», - добавили в ОВА.