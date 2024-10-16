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На окупованій Луганщині дітям роздають інструкції з правилами спілкування з військовими рф - ОВА

Київ • УНН

 • 13324 перегляди

У школах окупованої Луганщини дітям роздають буклети з правилами спілкування з російськими військовими. Окупанти атакували українські позиції на Лиманському напрямку, в Луганську планують підвищити ціни на проїзд.

На окупованій Луганщині дітям роздають інструкції з правилами спілкування з військовими рф - ОВА

У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області дітям роздують буклети із правилами безпечного спілкування з російськими військовими, ціни на проїзд в Луганську запропонували підвищити втричі, на Лиманському напрямку росіяни атакували за підтримки штурмової авіації. Про це йдеться у зведенні ОВА, передає УНН

"Окупанти спробували захопити наші позиції поблизу Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Атакували, маючи підтримку штурмової авіації. Українські оборонці зупинили усі ці намагання ворога, – зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, загарбники не припиняють бити по прифронтових населених пунктах. Вчора поцілили по району Балки Журавки. Обстріляли місцевість з артилерії та безпілотників".

Також в ОВА розповіли, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганщини дітям роздують буклети із правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.

Луганщина: ворог б'є НАРами, на окупованих територіях згоріло ще одне село, у Луганську росіяни відкрили військовий клас04.10.24, 09:29 • 26064 перегляди

Зокрема, вчителі в Айдарі акцентували увагу учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – залог безпеки дитини. Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії.

"У Луганську окупаційна влада дискутує з приводу перегляду тарифів на перевезення пасажирів в межах міста. Однак рішення, яке влаштує усіх, в них немає. Діючий тариф у 20 рублів є економічно необґрунтованим і застарілим. Перевезення однієї особи коштує втричі дорожче. Про ймовірний прибуток мова вже не йде", - додали в ОВА.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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