Луганщина: ворог б'є НАРами, на окупованих територіях згоріло ще одне село, у Луганську росіяни відкрили військовий клас

У школі в тимчасово окупованому Луганську росіяни відкрили профільний клас з військової підготовки, на окупованих територіях Луганщини знищено вогнем ще одне селище, Новоєгорівка та Серебрянський ліс обстріляні ворогом авіаційними ракетами, повідомили у п'ятницю у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Окупанти намагалися штурмувати позиції українських військ поблизу Греківки і Макіївки. По Балці Журавці вели вогонь зі ствольної артилерії. Спрямували в бік села 39 БпЛА. По Новоєгорівці та Серебрянському лісу загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами", – поінформував голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За даними ОВА, тимчасово окуповані території Луганщини стали другими, після одного з регіонів рф, де "росіяни відкрили у навчальному закладі клас військової спрямованості". "Учні проходитимуть там військову підготовку, освоюватимуть навички тактичної медицини, управління безпілотниками. Також для них організували спеціальний курси військової історії та інформаційної війни. Готуватимуть бойовиків та пропагандистів зі шкільної парти. Аналогічні класи невдовзі мають сформувати в Станиці Луганській, Хрустальному та Сорокиному", - ідеться у повідомленні.

"Через бездіяльність окупаційної влади і пожежників в "лнр" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка, що у Довжанській громаді. За понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати. Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ – не пишуть про згорілу Христофорівну, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", - зазначили в ОВА.

На ТОТ Луганщини посилено перевірки чоловіків у зв’язку з оголошеним кремлем призовом